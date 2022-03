Simplifier la vie de la commune

LUXEMBOURG - Ce ne sera bientôt plus la peine d'aller à la commune. Faciliter les relations entre la Ville et les citoyens. C'est l'objectif du projet de signature électronique présenté, mercredi, par la commune de Luxembourg.

Pourquoi aller à la mairie si on peut signer de chez soi? (dr)

Avec cette signature virtuelle, les démarches administratives vont être progressivement adaptées. L'accès aux formulaires et procédures administratifs sera plus simple, puisque ces documents pourront être complétés et signés sans avoir à se déplacer.