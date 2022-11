Concert: Simply Red: «Que les gens repartent heureux»

C’est une formidable expérience. On voit des sourires partout, nous apprécions que les gens repartent des concerts heureux, cela fait partie de notre job. Nous leur offrons une échappatoire durant 90 minutes. Je veux que les gens se sentent comme chez eux.

Avant cela, il y a eu plus de deux années sans concerts.

Je me sens très chanceux d’avoir un métier que j’aime. Je l’ai toujours souhaité. Après, la célébrité n'est pas mon truc, à la différence de la scène. Je préfère me concentrer sur le fait d’écrire de bonnes chansons et de bonnes mélodies.