Football: Sinani: «J'ai pris l'habitude d'enchaîner les matches»

Danel Sinani a inscrit un doublé en Lituanie. Mélanie Maps/sportspress.lu

L'essentiel: Cela vous fait désormais 8 buts en Ligue des nations, dont vous êtes le troisième buteur de l'histoire. C'est une compétition qui vous réussit?

Danel Sinani: Je ne sais pas pourquoi la Ligue des nations me va si bien, mais je suis toujours content de marquer, quelle que soit la compétition.

En Lituanie, on vous a vu être partout sur le front de l'attaque, c'était une consigne du sélectionneur?

Je suis un joueur qui aime le ballon, pas un qui reste en pivot. Le coach le sait, alors il me laisse un rôle libre.

Comment vous sentez-vous physiquement, au bout d'une saison à plus de 50 matches?

Je me sens bien. J'ai pris l'habitude d'enchaîner les matches à haute intensité. Evidemment, mon corps a besoin de repos, mais je gère bien avec les entraînements. Quand tu as l'habitude de jouer tous les trois jours, ton corps s'habitue aussi. Il reste trois matches importants à jouer. Est-ce que je vais tenir? C'est une autre histoire, mais je me sens bien.

Qu'est ce qui a changé chez vous entre votre saison en Belgique (Waasland-Beveren) et celle-ci en D2 anglaise (Huddersfield)?

On ne peut pas comparer, les matches sont beaucoup plus durs en Championship. Je me suis amélioré dans l'intensité des courses, et aussi défensivement. Et puis bien sûr, il faut beaucoup travailler physiquement en Angleterre.

Comment avez-vous géré la fin de saison, sans savoir si vous resteriez à Huddersfield ou si vous retourneriez à Norwich?