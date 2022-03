Sinclair et l’ex de Bruel ne se cachent plus

En Une du magazine Closer, les clichés d’Amanda Sthers (31 ans) et Sinclair (38 ans) ne trompent pas: ils sont très amoureux!

L’ex de Patrick Bruel et le membre du jury de «Nouvelle Star» ont été vus la semaine dernière dans les rues de Paris en train de s’embrasser. D’après le magazine français, l’histoire d’amour entre le chanteur et l’écrivaine a débuté le 27 février lors d’une soirée qui a suivi la cérémonie des Césars.

Sinclair et Amanda pourraient aussi s’unir au niveau professionnel puisque le rouquin compose et chante et que la belle écrit des chansons...