Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans

Plusieurs scandales

Problèmes de santé physiques et mentaux

Ces dernières années, elle déversait ses états d'âme sur les réseaux sociaux, menaçant ses anciens associés de poursuites judiciaires, s'épanchant sur ses problèmes de santé physiques et mentaux, partageant ses pensées suicidaires et se livrant sur ses relations compliquées avec sa famille et ses enfants. Ses deux premiers albums, «The Lion and the Cobra» et «I Do Not Want What I Haven't Got», ont été de grands succès commerciaux. Elle avait annoncé en 2018 s'être convertie à l'islam.