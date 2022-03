Peine de mort : Singapour a procédé à sa première exécution depuis 2019

Mercredi, Singapour a exécuté son premier condamné à mort depuis trois ans. L’homme avait été reconnu coupable de trafic de drogues en 2013.

En 2019, quatre personnes avaient été pendues, selon l’administration pénitentiaire. Le pays, conservateur au plan social, est doté de lois qui comptent parmi les plus répressives au monde en matière de stupéfiants. De plus en plus de groupes de défense des droits l’appellent à abandonner la peine de mort.

Moyen de dissuasion

Les autorités insistent toutefois sur le fait que la peine capitale reste un moyen de dissuasion efficace contre le trafic de drogue et qu’elle a contribué à faire de Singapour l’un des endroits les plus sûrs d’Asie. Selon le Transformative Justice Collective, un groupe singapourien qui fait campagne contre la peine de mort, Abdul Kahar, 68 ans, avait été reconnu coupable de trafic d’héroïne en 2013 et condamné à mort deux ans plus tard.