Singapour: Le resto lui facture 650 euros pour du crabe, elle appelle la police

Le groupe de quatre personnes a reçu un énorme crabe de 3,5 kilos, bien plus que ce à quoi il s’attendait. Au moment de recevoir l’addition, le sang de Junko Shinba n’a fait qu’un tour: le restaurant avait facturé 938 dollars de Singapour au groupe, soit 645 euros. «Nous étions sans voix devant le coût d’un seul repas pour quatre personnes», raconte la Japonaise de 50 ans à Asia One. «Aucun d’entre nous n’a été informé que le crabe entier serait cuisiné uniquement pour nous, alors que d’autres restaurants servent des crabes en partie», affirme-t-elle.

Une petite réduction

Un porte-parole du restaurant assure pour sa part que le prix aux 100 grammes était clairement indiqué et que pour dissiper tout malentendu, un serveur avait présenté l’animal aux clients avant de l’envoyer en cuisine. La Japonaise a refusé de payer l’addition et a fait intervenir la police, qui a joué le rôle de médiatrice. Par gain de paix, le restaurant a proposé à la cliente une réduction de 107,40 dollars (74 euros). À contrecœur, la touriste a sorti sa carte de crédit et s’est acquittée des 1322 dollars (909 euros) demandés.