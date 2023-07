Une première en 20 ans: Singapour va pendre une femme pour 30 grammes d'héroïne

Les familles des condamnés, tous deux Singapouriens, ont reçu des avis fixant les dates de leurs exécutions, selon TJC. Les responsables de la prison n’ont pas répondu aux questions envoyées par courriel à l’AFP pour obtenir une confirmation. Singapour impose la peine de mort pour certains crimes, notamment le meurtre et certaines formes d’enlèvement.

Stricte législation antidrogue

La législation antidrogue y est également parmi les plus sévères au monde. Le trafic de plus de 500 grammes de cannabis et de 15 grammes d’héroïne est passible de la peine de mort. Au moins 13 personnes ont été pendues depuis que le gouvernement a repris les exécutions, après une interruption de deux ans pendant la pandémie de Covid-19.