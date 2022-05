Carburants au Luxembourg: Siphonner un réservoir de camion, la délinquance qui inquiète

Quand le réservoir d'un camion est rempli de 1 000 litres de diesel, à plus de 1,8 euro le litre en date du 10 mai, forcément certains y voient un filon rentable. Si le vol de carburants, via notamment le siphonnage de réservoirs de véhicules, a toujours existé, la flambée des prix à la pompe depuis plusieurs mois repose la question de cette délinquance. Si la police, interrogée par L'essentiel, estime que le nombre de cas «est plutôt rare» et n'a pas nécessairement augmenté, le Groupement des entrepreneurs de transports indique pour sa part que plusieurs professionnels du secteur ont été victimes dernièrement.