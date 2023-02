Dans le monde : Situation «compliquée» pour Zalando qui va supprimer des centaines d'emplois

Zalando, dont le siège est à Berlin, emploie 17 000 personnes dans le monde. «L'environnement macroéconomique est devenu plus compliqué», ont détaillé les deux PDG et fondateurs de l'entreprise Robert Gentz et David Schneider dans ce texte. «Certaines parties de notre entreprises ont connu une croissance trop rapide», ont-ils ajouté. Le secteur de la tech fait face à une conjoncture difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements qui a profité à la vente sur internet.