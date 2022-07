: La situation est «toujours défavorable» en Gironde

Les pompiers affrontent depuis mardi deux incendies de forêts qui ont ravagé au moins 7 300 hectares à La Teste-de-Buch et à Landiras où près de 500 personnes ont été évacuées dans la nuit.

Dans le secteur de Landiras, l'évacuation concerne 480 personnes de trois villages (Origne, Balizac et Louchats), qui ont été accueillies dans des salles, a ajouté la préfecture. Depuis mardi, 4 200 hectares ont brûlé dans cette zone peu dense, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux. Sur l'autre front, à La Teste-de-Buch, quelque 3 100 hectares de pins sont partis en fumée dans cette forêt adossée à la dune du Pilat.

Selon la préfecture, «trois maisons et deux restaurants (ont été) détruits» dans le secteur de Cazaux, un bourg de cette commune très étendue. Depuis mardi, 10 000 personnes ont été évacuées de campings proches de la dune du Pilat et du bourg et de la base militaire de Cazaux.