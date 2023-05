Plus de 100 feux de forêt: Situation «sans précédent» au Canada, 25 000 habitants évacués

122 000 hectares ont brûlé

Cette province canadienne, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, «a connu un printemps chaud et sec et avec autant de petit-bois, il suffit de quelques étincelles pour déclencher des incendies vraiment effrayants», avait expliqué plus tôt Mme Smith. Tous ces facteurs réunis «ont abouti à la situation sans précédent à laquelle notre province est confrontée aujourd'hui».