Incident au Luxembourg: Six agents de la prison ont été attaqués

Un incident grave s’est produit mercredi soir à la prison de Schrassig. Six agents ont subi «une attaque à main armée», selon les mots de l’Association des agents pénitentiaires du Grand-Duché de Luxembourg. L’ASBL évoque aussi «des menaces de mort proférées à l’encontre du personnel».

L’Administration pénitentiaire «confirme ledit incident», sans donner de détail sur le déroulé des faits. Une porte-parole indique que «les agents pénitentiaires victimes de l’attaque ont été pris en charge», sans préciser non plus la gravité des blessures. Une suite sera donnée à cet incident, puisqu’une affaire disciplinaire est en cours et qu’une plainte a été déposée auprès du parquet.