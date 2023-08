Russie: Six ans de prison pour des messages antiguerre sur internet

Un tribunal de la région de Moscou a condamné vendredi un musicien et militant écologiste à six ans de prison pour avoir publié sur les réseaux sociaux trois messages dénonçant l’attaque russe en Ukraine, a indiqué à l’AFP l’un de ses amis.

Alexandre Bakhtine, 51 ans, habitant de Mytichtchi, près de Moscou, avait été arrêté en mars 2023 et inculpé pour diffusion de «fausses informations» sur l’armée russe, une accusation régulièrement utilisée pour réprimer les voix critiques du conflit.

Sa mère a fait un malaise

«Alexandre a été condamné à six ans de camp et il lui est interdit d’administrer des sites Internet pendant trois ans», a affirmé à l’AFP Andreï Chtchetinine, l’un de ses amis présents à l’audience. Bakhtine sera aussi obligé de consulter un psychiatre pendant sa détention dans une colonie pénitentiaire, selon le verdict, qui a aussi été confirmé par l’ONG russe spécialisée OVD-Info.

En mars et avril 2022, Bakhtine avait publié trois messages sur le réseau social russe VKontakte dans lesquels il dénonçait la campagne militaire en Ukraine, évoquant des victimes civiles et mettant en cause Vladimir Poutine.