Six astuces pour éviter les piqûres de moustiques

Certaines personnes se font piquer beaucoup plus souvent que les autres. La plupart des scientifiques s’accordent à dire que cela est dû à l’odeur corporelle. La mauvaise nouvelle, pour commencer: si vous êtes une cible privilégiée pour les moustiques, il n’y a pas grand-chose à faire. En 2015, des chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine ont découvert, lors d’une expérience réalisée sur des jumeaux monozygotes et dizygotes, que nos gènes étaient le facteur déterminant de l’odeur corporelle.