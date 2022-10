Santé au Luxembourg: Six cancers du sein sur 1 000 mammographies en moyenne

Octobre est arrivé et avec lui l'opération «Octobre rose», que l'on ne présente plus. Tout le monde semble aujourd'hui sensibilisé au combat contre le cancer du sein et pourtant, il représente encore 16% des cancers féminins dans le monde. «Au Luxembourg, le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent et la principale cause de décès chez les femmes de 50 à 70 ans», rappelle ce lundi, le ministère de la Santé. Mais qu'est-ce qui est fait, concrètement, pour améliorer la situation?