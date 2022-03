Six célébrités contre le sida

Six personnages connus du grand public participent cette année à la campagne d'affichage de l'Unicef pour aider les enfants atteints de la maladie.

Jean-Claude Juncker (Premier ministre), Jules Werner (acteur), David Goldrake (magicien), Léa Linster (restauratrice), Fons Leweck et Peter Lorkowski (sportifs) participent tous les six cette année à la campagne d'affichage de l'Unicef pour aider les enfants atteints du sida.

Plus de 33 millions de personnes vivent actuellement avec le virus et les chiffres ne cessent d’augmenter sur tous les continents. En 2007, ce sont 290 000 enfants de moins de 15 ans qui ont contracté le sida et plus de 15 millions d’enfants qui ont vu un de leurs parents, ou les deux, mourir du virus.