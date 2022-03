En Syrie : Six civils tués dans un bombardement du régime

Six civils dont deux enfants ont été tués samedi dans un bombardement du régime dans la province d'Idleb, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Un photographe de l'AFP présent dans la localité de Maarat al-Naassane, proche des zones contrôlées par le régime, a confirmé avoir vu les corps. Selon lui, le bombardement a eu lieu vers 11H30 GMT et a été suivi d'autres tirs. «L'obus est tombé sur une maison où se trouvaient des civils, tuant six personnes d'une même famille, deux enfants, deux femmes et deux hommes», a précisé l'OSDH.