Mexique : Six enfants d’une même fratrie meurent dans un incendie

Six frères et sœurs âgés de six mois à 11 ans sont morts brûlés après que leur maison a pris feu lundi dans l’État d’Oaxaca, dans le sud du Mexique.

«La mère des enfants a apparemment allumé sa gazinière le matin et s’est rendue au moulin, et quand elle est revenue, la maison était déjà en feu», avec les enfants à l’intérieur, a déclaré le bureau du procureur régional.

La maison où les enfants ont été trouvés se trouve à Coicoyán de las Flores, dans la région à population autochtone mixtèque d’Oaxaca, considérée par le gouvernement fédéral comme l’une des trois plus marginalisées et pauvres du pays.