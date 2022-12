En France : Six enfants et deux adultes blessés dans un accident de manège

Six enfants et deux adultes ont été blessés samedi, légèrement pour la plupart, lors d'un accident de manège au marché de Noël de Montpellier, a-t-on appris de sources policières.

Six enfants et deux adultes ont été blessés samedi, légèrement pour la plupart, lors d'un accident de manège au marché de Noël de Montpellier, a-t-on appris de sources policières. Six enfants ont eu quelques hématomes, un adulte a eu le poignet cassé et un autre a été plus lourdement blessé aux cervicales. Seule cette dernière personne a été emmenée à l'hôpital par les pompiers.