Soin de la peau: Six erreurs à éviter avant le coucher

Comment dit-on si bien? Comme on se couche, on dort. Avant d’aller au lit, il convient de garder un certain nombre de points à l’esprit pour éviter tout stress supplémentaire à votre peau durant la nuit. Petit récapitulatif des erreurs les plus fréquemment commises en matière de soins de la peau.

1. Vous ne nettoyez pas votre visage, le soir

Si vous vous maquillez, vous êtes sans doute en train de lever les yeux au ciel à l’heure qu’il est. Évidemment qu’il faut se démaquiller, ça coule de source! Encore faut-il se nettoyer le visage une fois démaquillée. En fin de journée, la peau est en effet plus perméable, ce qui favorise la pénétration plus en profondeur d’impuretés et de radicaux libres auxquels elle est exposée au cours de la journée. Mieux vaut donc se débarrasser de ces indésirables avant d’en arriver là.

2. Vous ignorez le fait que l’état de votre peau change

On le répète: en fin de journée, la peau est plus perméable - dans les deux sens. Il n’est donc pas uniquement important de bien la nettoyer. Au cours de la nuit, la peau se déshydrate, s’assèche et devient plus sensible aux ridules. Lors du soin du visage, il faut donc veiller à utiliser des produits particulièrement hydratants pour empêcher la déshydratation cutanée.

3. Vous n’utilisez pas les bons agents actifs…

… ou vous les utilisez mal. Le sérum à la vitamine C s’utilise le matin (il est très efficace contre les radicaux libres mentionnés ci-dessus), tandis que le rétinol doit être appliqué sur le visage, le soir. Il n’est à utiliser qu’en combinaison avec des agents actifs hydratants pour la peau ou qui lui apporte une barrière protectrice.

4. Vous oubliez le cou

La peau du visage, qui nécessite des soins, ne s’arrête pas au menton. Le cou mérite, lui aussi, une attention particulière afin de le protéger du vieillissement prématuré. Il ne faut donc pas l’oublier dans le rituel de soins.

5. Vous n’adaptez pas votre téléphone portable

En principe, le téléphone portable n’a rien à faire au lit. Sauf que pour certaines personnes, le mettre de côté pour la nuit est totalement inenvisageable. En revanche, il est possible de se protéger de la lumière bleue qu’il émet. La plupart des smartphones permettent en effet de régler, dans les paramètres, l’heure à partir de laquelle le téléphone doit passer en mode nuit. La lumière de fond bleue est alors remplacée par une lumière plus chaude, légèrement moins néfaste pour l’endormissement et moins nocive pour la peau.

6. Vous ne changez pas assez souvent votre taie d’oreiller