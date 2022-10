Santé mentale: Six façons de prendre soin de soi au quotidien

1. Prendre soin de son corps

2. S’accorder du temps

Le selfcare, c’est prendre soin de soi et se faire du bien au même titre qu’on le fait pour les autres. Il faut donc prévoir des créneaux horaires rien que pour soi dans son emploi du temps. Méditer, prendre un bain chaud, lire sur le canapé ou rechercher des nouveaux morceaux de musique: toute activité est bonne tant qu’elle fait du bien et qu’elle permet de recharger les batteries. Pour se faciliter la tâche lorsqu’il s’agit de décliner une invitation, il vaut mieux remplacer la phrase: «Désolé(e), mais je n’ai qu’une envie: me blottir dans mon lit» par «Désolé(e), mais j’ai déjà un rendez-vous».

3. Mettre son téléphone portable de côté

Prendre soin de soi, c’est également donner de l’espace à ses pensées et se libérer de temps à autre des distractions du quotidien. Car, il nous arrive à tous de passer des heures au lit à surfer sur les réseaux sociaux avant d’entamer la journée. Instagram et autres nous plongent dans la vie d’autres personnes, qui nous sont souvent totalement étrangères, et créent une dépendance. Au lieu de se concentrer sur un monde qui est loin de sa propre réalité, mieux vaut écouter ce qui se trame à l’intérieur de soi.

4. Accomplir, point par point, sa liste de tâches

5. Apprendre à se fixer des limites

Manquer de temps pour soi peut également être dû au fait qu’on dise systématiquement «oui» à tout et à tout le monde. Sauf qu’à la fin, on reste soi-même sur le carreau. De plus, les autres dépendront de plus en plus de vous et se déchargeront régulièrement de leurs tâches et problèmes sur vous, vu qu’ils savent que vous vous en occuperez à leur place. Il faut donc s’autoriser à dire «non» aux choses qu’on n’a pas envie de faire, pour lesquelles on n’est pas suffisamment payé ou pour lesquelles on est obligé de mettre ses propres tâches de côté ou d’annuler un rendez-vous.