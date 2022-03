Selon un sondage : Six Français sur dix regrettent le franc

Plus de six Français sur dix continuent de regretter le franc onze ans après l'introduction de l'euro, selon un sondage Ifop pour le site d'informations Atlantico publié ce lundi.

Une question politique et d'une question économique

Le taux de nostalgiques atteint 77% parmi les ouvriers et employés, contre 41% chez les cadres supérieurs et professions libérales. «L'échelle de revenus montre que plus on gagne, moins on regrette le franc, et inversement», explique l'expert qui indique que ce regret du franc «varie très fortement selon l'orientation politique». Il est ainsi «maximum aux deux extrémités du champ politique, au Front national et au Front de gauche .