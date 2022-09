Luxembourg : Six heures pour sauver un homme coincé dans une grotte

Conscient mais bloqué à une cinquantaine de mètres de la sortie, le malheureux a pu compter sur le courage et le professionnalisme des 15 pompiers du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP). Six heures d'opération ont été nécessaires pour le libérer en raison des difficultés d'accès.