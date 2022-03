Agence spatiale européenne : Six Luxembourgeois restent dans la course à l'espace

LUXEMBOURG - L’Agence spatiale européenne a retenu 1 361 candidats (sur 22 500) pour une seconde phase de sélection. Dont cinq Luxembourgeois et une Luxembourgeoise.

Sept mois plus tard, la première sélection a été drastique et seuls 1 361 candidats, dont 29 avec un handicap, ont franchi la première étape. Ils sont invités à une journée de tests sur un site européen. Parmi la sélection figurent cinq Luxembourgeois et une Luxembourgeoise, a révélé l’ESA, jeudi. Au total, quatre à six astronautes seront choisis à l’issue des six étapes de sélection qui doivent prendre fin en octobre. D’ici à l’été, le nombre de candidats devrait encore être divisé par dix.