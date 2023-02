Retour très attendu : Six mois après son agression, Salman Rushdie publie son nouveau roman

L’écrivain britannique, poignardé en août dernier, sort «Victory City», le récit d’une femme au XIVe siècle qui va ériger une ville, subir l’exil et les menaces dans un monde patriarcal.

Salman Rushdie en 2018. Il a depuis perdu un œil et l’usage de sa main.

Six mois après avoir été poignardé aux États-Unis, l’écrivain britannique Salman Rushdie sort un nouveau roman, «Victory City», le «récit épique d’une femme» au XIVe siècle qui va ériger une ville, subir l’exil et les menaces, dans un monde patriarcal.

Achevé avant son agression au couteau, ce roman, qui est sans doute l’un des plus attendus de l’année, est présenté comme la traduction de l’épopée historique de Pampa Kampana, une jeune orpheline dotée de pouvoirs magiques par une déesse, qui va créer la ville de Bisnaga, littéralement Victory City.

Aucune promotion personnelle

Icône de la liberté d’expression depuis qu’il vit sous le coup d’une fatwa pour l’écriture du livre «Les Versets Sataniques» en 1988, l’écrivain d’origine indienne ne fera aucune promotion pour présenter son quinzième roman, qui sort mardi aux États-Unis et jeudi au Royaume-Uni. Et ceci «même si sa guérison progresse», a prévenu son agent Andrew Wylie, dans le quotidien britannique The Guardian.