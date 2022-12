Tennis: Six mois après son effroyable blessure, Zverev a rejoué un match

Getty Images for MatchMaker

Le monde du tennis n’est pas près d’oublier cette image: celle d’un Alexander Zverev étendu de tout son long sur la terre battue du court Philippe-Chatrier, poussant des cris de douleur déchirants. Engagé dans un match au potentiel légendaire face à Rafael Nadal, l’ancien numéro 2 mondial s’était déchiré les ligaments de la cheville droite. 188 jours après cet incident traumatisant pour beaucoup de spectateurs, le plus jeune des frères Zverev a pu à nouveau disputer un match de tennis. Le théâtre de son retour a été la Diriyah Cup, un tournoi d’exhibition en Arabie saoudite.

Jeudi, l’Allemand s’est mesuré à Dominic Thiem – un autre grand nom en pleine lutte pour revenir à son meilleur niveau – avant de défier l’ancien numéro 1 mondial, Daniil Medvedev. Victoire pour son premier match, défaite pour son second. Mais pour le grand «Sascha», l’essentiel est ailleurs.

«Quand tu es out pour sept mois, avec une blessure qui t’empêche de faire quoi que ce soit, tu commences à comprendre à quel point ça te manque. Et pour être franc, ça m’a vraiment terriblement manqué. Après cette blessure, je me demande vraiment ce que je pourrais faire sans le tennis», a confié le joueur à Eurosport.