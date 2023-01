Justice en France : Six mois avec sursis requis contre le maire de Metz pour prise illégale d’intérêts

ÉPINAL/METZ – Six mois de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende ont été requis à l’encontre de François Grosdidier, mardi devant le tribunal correctionnel d’Epinal, pour une affaire de «prise illégale d’intérêts».

François Grosdidier a assuré avoir eu le sentiment à l’époque de «favoriser une cause qui lui semblait d’intérêt général plutôt que son intérêt personnel».

Six mois de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende ont été requis à l’encontre du maire de Metz François Grosdidier (LR), mardi devant le tribunal correctionnel d’Epinal, pour une affaire de «prise illégale d’intérêts» remontant à 2011. La décision a été mise en délibéré au 7 février. M. Grosdidier est poursuivi pour avoir versé en 2011, alors qu’il était député, une subvention de 160.000 euros avec les fonds de sa réserve parlementaire à l’association Valeurs Ecologie, qu’il présidait depuis 2009. Mardi, les débats ont surtout porté sur l’usage de cette réserve parlementaire (supprimée en 2017), «pratique discrétionnaire et tolérée, qui ne reposait sur aucun texte mais qui était encadrée», a souligné le procureur de la République, Frédéric Nahon.