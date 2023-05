Inondations en Italie : Six mois de pluie en 36h: «Le sol n’absorbe plus rien» 

Plus de 10 000 habitants au total ont dû quitter leur domicile. La pluie s’est arrêtée en milieu d’après-midi mercredi et les météorologues ne prévoient pas de précipitations significatives jeudi. Des autocars ont cependant été affrétés pour éloigner les habitants des communes de Villanova di Ravenna, Filetto et Boncalceci menacées par la crue du fleuve Lamone.

«Aucun territoire ne peut résister»

«Lorsque nous avons six mois de pluie en 36 heures alors qu’il y a déjà eu des précipitations record il y a deux semaines, aucun territoire ne peut résister», déplorait mercredi Stefano Bonaccini, président de la région d’Émilie-Romagne. «Le sol n’absorbe plus rien.»

Deux personnes sont mortes dans la même région au début du mois après 48 heures de pluie quasi ininterrompue qui avaient provoqué des dégâts estimés à 2 milliards d’euros. Les forces armées italiennes et les garde-côtes se sont joints à l’effort d’urgence, déployant hélicoptères et bateaux pneumatiques pour atteindre les habitations cernées par les eaux. Là où les eaux refluaient, les habitants s’employaient à nettoyer maisons et rues recouvertes de boue et jonchées de débris.