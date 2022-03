Japon : Six mois de prison avec sursis pour l’ex-assistant de Carlos Ghosn

Les procureurs reprochaient à l’Américain Greg Kelly d’avoir aidé Carlos Ghosn à dissimuler aux autorités boursières japonaises certaines rémunérations.

Premier jugement au pénal

Un mois en détention provisoire

Durant son procès dont les audiences se sont étalées sur près d’un an et demi, Greg Kelly et ses avocats avaient argué que ni les montants ni le calendrier de ces versements n’étaient gravés dans le marbre, et que donc Nissan n’avait nul besoin de publier ces informations. Nissan cherchait un «moyen légal» de conserver Carlos Ghosn dans son giron après sa retraite, pour éviter qu’il ne rejoigne un groupe concurrent, avait encore assuré Greg Kelly.