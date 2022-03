En France : Six mois ferme pour avoir giflé une étudiante à Paris

L'agresseur de Marie Laguerre, en pleine rue à Paris, a été condamné ce jeudi à 12 mois de prison dont 6 ferme.

L'homme qui avait giflé une jeune femme fin juillet, dans la rue à Paris, un acte surpris par des images de vidéosurveillance, a été condamné jeudi par la justice française à un an de prison dont six mois avec sursis.

Il devra également suivre un stage de sensibilisation aux violences au sein du couple et contre les violences sexistes. Le parquet avait requis un an de prison ferme et six mois avec sursis contre le prévenu.