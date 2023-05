Aux États-Unis: Six morts dans un immense carambolage provoqué par une tempête de poussière

Six personnes sont décédées et, au total, «plus de 30 personnes» ont été transportées à l'hôpital, a annoncé la police de l'Illinois. Le drame s'est déroulé lundi, vers 11h locales, sur l'autoroute qui relie les grandes agglomérations de Saint-Louis et Chicago. Des voitures se sont percutées sur environ trois kilomètres et des deux côtés de la chaussée, près de la localité de Farmersville