Pakistan : Six morts dans un nouveau crash d’hélicoptère

Un appareil de l’armée pakistanaise s’est écrasé lundi dans le sud-ouest du pays, un peu plus d’un mois après un drame similaire.

La zone où l’hélicoptère s’est écrasé n’a pas été touchée par les récentes inondations. (Photo d’archives) AFP

Six militaires, dont deux hauts gradés, ont été tués dans le crash d’un hélicoptère de l’armée pakistanaise, a annoncé l’armée, lundi. Les six officiers et soldats qui se trouvaient à bord «ont embrassé le shahadat (martyre) dans le crash», a déclaré l’armée, dans un communiqué.

L’hélicoptère s’est écrasé près de Khost, une petite ville située dans la province du Baloutchistan, qui borde l’Afghanistan et l’Iran. Aucun détail n’a été donné sur la cause du crash ou sur le type d’appareil utilisé. La zone où l’hélicoptère s’est écrasé n’a pas été touchée par les récentes inondations. Début août, un autre hélicoptère en opération de secours dans la même province avait été porté disparu avec six passagers et membres d’équipage, tous déclarés morts peu après.

De violentes pluies de mousson et des inondations meurtrières ont durement frappé le Pakistan, cette année, en particulier dans la province du Baloutchistan. Celles-ci ont entraîné la mort de plus de 1 600 personnes depuis le début de l’année, dont 323 au Baloutchistan. L’armée est l’institution la plus puissante du Pakistan, et les autorités civiles dépendent fortement d’elle lorsque surviennent des catastrophes naturelles telles que des inondations ou des tremblements de terre.