Six morts dans une fusillade devant le consulat américain d’Istanbul

Une cellule du réseau terroriste Al-Qaïda, dont plusieurs sont actives en Turquie, avait été tenue pour responsable d'une série d'attentats à Istanbul en novembre 2003 contre deux synagogues, le consulat britannique et la banque britannique HSBC, qui avaient fait 63 morts et des centaines de blessés. En février 2007, sept militants présumés d'Al-Qaïda, dont un Syrien considéré comme le cerveau et le financier de ces attentats, avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité.