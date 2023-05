Au Luxembourg: Six nouvelles lignes RGTR, dont trois vers la France

LUXEMBOURG – Le réseau de bus RGTR va à nouveau être adapté le 21 mai, avec des modifications d'horaires et d'arrêts, mais aussi la création de six nouvelles lignes.

Le réseau RGTR, déjà entièrement mis à jour l'année dernière, va une nouvelle fois connaître quelques modifications, avec des adaptations d'horaires et sur les itinéraires de certaines lignes, annonce ce lundi l'Administration des transports publics. Des changements qui doivent entrer en vigueur dans un peu moins de deux semaines, le dimanche 21 mai.

La grande nouveauté, c'est la mise en service de plusieurs nouvelles lignes, notamment vers la France. Les bus 508 partiront de la Rocade (derrière la gare, côté Bonnevoie), pour aller à Ottange. Les lignes 602 et 605 iront elles de Monterey, dans le centre de la capitale, vers Briey via Audun-le-Tiche et Aumetz (602) et Villerupt, via, là encore, Audun-le-Tiche (605).

Un bus Belle Étoile – Findel

Les autres créations concernent le doublement de la navette du lac de la Haute Sûre (lignes 155/157) et l'ouverture de lignes 755 entre le parc d'activité de Capellen et la zone industrielle Am Bann de Leudelange et 850 entre la Belle Étoile et le Findel.

En outre, une soixantaine de lignes de bus «bénéficieront de changements sur leurs arrêts, itinéraires, horaires et/ou d'un renfort de courses», selon le communiqué de l'administration. Les lignes 401, 402, 403, 601, 603, 604, 611, 612 et 621 ont elles droit à des «modifications majeures».

Le détail des nouvelles lignes et autres modifications est déjà disponible sur le site mobiliteit.lu et sur l'application. Si vous avez des questions vous pouvez appeler le centre d'appel au 2465 2465 du lundi au vendredi de 7h à 19h et les week-ends de 9h à 16h30.

