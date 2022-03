Afghanistan : Les talibans appelés à «revenir» sur l’interdiction des écoles secondaires aux filles

«Cela aura des répercussions inévitables sur les chances des talibans d’obtenir un soutien politique et une légitimité, que ce soit dans le pays ou à l’étranger», ont précisé les pays.

Six pays occidentaux, dont les Etats-Unis, ainsi que l’Union européenne, ont appelé jeudi les talibans, à «revenir de toute urgence» sur la décision d’interdire les écoles secondaires aux filles, dans une déclaration commune. La France, l’Italie, la Norvège, les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne, ainsi que le Haut représentant de l’UE, ont prévenu que ce choix aurait des «conséquences bien au-delà de son préjudice pour les filles afghanes», et pourrait nuire à l’ambition de l’Afghanistan, «de devenir un membre respecté de la communauté des nations».