Salmonelle dans les Kinder : Six perquisitions au Luxembourg et en Belgique dans l’enquête Ferrero

LUXEMBOURG/ARLON – Des perquisitions ont eu lieu mercredi sur six sites de l'entreprise Ferrero, dont Arlon et au Luxembourg.

Ouverte en avril, après le rappel des produits Kinder, suite à plusieurs cas de salmonellose, l’enquête judiciaire contre l’entreprise Ferrero a pris un tour nouveau, mercredi. Selon le parquet du Luxembourg en Belgique, six perquisitions ont été menées sur les sites d’Arlon et de Bruxelles et au Luxembourg, à Niederanven, où se trouve le siège de la multinationale Casa Ferrero.