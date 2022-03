Six personnes, dont un enfant, intoxiquées

La nuit dernière, à Differdange, des demandeurs d'asile africains, habitant rue Dicks Lentz, ont été évacués. Ils avaient installé un générateur de fortune qui a libéré un gaz toxique.

Ce groupe électrogène a causé l'intoxication de six personnes, dont un enfant. (Photo: police grand-ducale)

Les prix de l'électricité ont bondi l'année dernière. C'en est peut-être l'une des preuves les plus manifestes. Vers 22h, dans la nuit de jeudi à vendredi, six personnes dont un enfant ont été hospitalisés pour cause d'intoxication.