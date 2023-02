Bulgarie : Six personnes mises en examen après la mort de 18 migrants

Six Bulgares ont été mis en examen après la découverte vendredi de dix-huit migrants morts par asphyxie dans un camion en Bulgarie, le drame de l’immigration le plus meurtrier survenu dans le pays, a annoncé samedi le parquet. Le chef du réseau figure parmi ces six mis en examen, a précisé Hristo Krastev, porte-parole du parquet, devant la presse, après l’annonce un peu plus tôt de l’arrestation de sept personnes. Deux des sept personnes interpellées ne sont pas poursuivies. Et un des mis en examen est toujours en fuite.