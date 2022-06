France : Six plaintes pour des «piqûres» lors d'un festival de musique

Six personnes ont déposé plainte, affirmant avoir été piquées samedi soir lors d'un festival de musique à Belfort, a-t-on appris dimanche auprès du parquet.

Les plaignants sont deux jeunes hommes et quatre jeunes filles, âgés de 17 à 18 ans, qui se trouvaient au Festival international de musique universitaire (FIMU), a indiqué à l'AFP la procureure de la République de Belfort, Jessica Vonderscher. «On a des signes de piqûres, comme on a pu en connaître sur d'autres festivals ou d'autres soirées», a-t-elle expliqué, confirmant une information du quotidien régional L'Est Républicain.