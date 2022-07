Afrique : Six soldats tués au Niger dans une nouvelle attaque près du Tchad

Six soldats ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi à mardi au cours de l’attaque menée par une «cinquantaine» de djihadistes présumés contre le poste militaire de Blabrine (sud-est du Niger).

«Bons résultats»

Blabrine est situé dans le département de N’Guigmi (région de Diffa) et est frontalier avec le Tchad. Sa base militaire a été plusieurs fois visée depuis 2015 par des attaques «terroristes». En mai 2020, douze soldats nigériens y ont été tués et dix blessés lors d’une attaque attribuée à Boko Haram, selon un bilan officiel. Fin octobre 2019, douze soldats nigériens avaient déjà été tués et huit blessés lors de l’attaque de cette même base.

En visite fin juin dans la région de Diffa, le président nigérien Mohamed Bazoum avait salué de «bons résultats» et assuré que la «guerre» contre les djihadistes de Boko Haram et l’Iswap était en train d’être «gagnée».

La région de Diffa, frontalière du Nigeria et du Tchad, abrite 300’000 réfugiés nigérians et déplacés internes, chassés par les exactions de Boko Haram et de l’Iswap, selon l’ONU. Le Niger doit également faire face aux actions de groupes djihadistes sahéliens, dont l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), dans sa partie ouest, où les attaques régulières et sanglantes, visent civils et militaires.