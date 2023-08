Syrie: Six tués près de Damas dans des frappes israéliennes

Quatre militaires syriens et deux combattants pro-iraniens ont été tués lundi, à l’aube, lors de frappes israéliennes sur des positions militaires et des dépôts d’armes dans la périphérie de Damas, a indiqué une ONG. L’agence officielle syrienne avait fait état de quatre militaires tués et quatre autres blessés dans ces frappes.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), une ONG basée au Royaume-Uni et qui dispose d’un vaste réseau de sources sur le terrain, «quatre militaires syriens, dont un officier, ont été tués, ainsi que deux combattants pro-iraniens». Deux soldats syriens et cinq combattants étrangers ont également été blessés dans les raids qui ont visé «des positions et des dépôts d’armes et de munitions», notamment près de l’aéroport international de Damas.