Cyclisme: Marc Hirschi remporte le Skoda-Tour de Luxembourg

Après avoir endossé le maillot jaune de leader la veille à Pétange, Marc Hirschi (UAE) a assuré l’essentiel dimanche lors de la 5e et dernière étape du Skoda-Tour de Luxembourg. Jusque dans les rues de la capitale, le Suisse a réussi à contrôler ses rivaux les plus dangereux au classement général. «Je devais faire attention à Ben Healy. C’était stressant, mais j’étais content qu’un petit groupe gagne et prenne les bonifications à l’arrivée», relatait l'Helvète.

Mats Wenzel repart avec le maillot de grimpeur

Marc Hirschi et ses coéquipiers de l’équipe UAE, omniprésents aux avant-postes du classement général, ont empêché les rivaux les plus dangereux d’attaquer. S’il pointait à seulement trois secondes dimanche matin au classement général, l’Irlandais Ben Healy (EF-Easy Post) n’a pas réussi à peser, montrant même des limites dans les montées successives du redoutable Pabeierbierg. Il n’a par exemple pas réussi à empêcher Marc Hirschi d’empocher deux secondes de bonification lors du premier passage.

Côté luxembourgeois, Mats Wenzel (Leopard-TOGT) tire «un bilan très positif» de la course, à l'issue de laquelle il a ramené le maillot de meilleur grimpeur. «Cela va me donner de la confiance et peut-être que les autres coureurs me connaissent mieux maintenant!», sourit le cycliste de 20 ans. De son côté, Kevin Geniets (Groupama-FDJ) estime qu'il aurait pu faire mieux dimanche: «J’avais les jambes pour faire un résultat, mais il n’y a malheureusement pas de regroupement à l’avant» avec les échappés, déplore-t-il.