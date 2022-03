Skype 4.0 Bêta 2 à présent disponible

Une nouvelle version Bêta du célèbre logiciel de téléphonie gratuit via la Toile est désormais mis à la disposition de l'ensemble des internautes gratuitement.

Les développeurs de Skype, qui a récemment atteint son milliardième téléchargement en 5 ans, corrigent le tir et proposent désormais une Bêta 2 de la quatrième version du célèbre logiciel de téléphonie sur la Toile . Une version qui intègre notamment un mode «compact» qui permet de revenir à une fenêtre habituelle et de jouer avec la taille des fenêtres en mode plein écran. Autre nouveauté: la possibilité de séparer la liste des contacts de celle des fenêtres de conversation.

Parmi les autres nouveautés, la possibilité de créer des catégories dans les contacts. Une option utile pour les regrouper dans des rubriques crées par l’utilisateur, comme par exemple «Famille», «Travail», «Amis», etc. Les notifications et alertes qui apparaissent dans la barre des tâches, en bas à droite de l’écran, sont plus grandes, plus lumineuses et aussi plus faciles à utiliser. Dans la version Bêta 1, l’utilisateur n’était averti que par un signal sonore.