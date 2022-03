Concert à la Rockhal : Slash n'a fait qu'un avec sa guitare

ESCH-BELVAL - Épaulé par ses acolytes, le virtuose s’est fait plaisir avec des titres récents, et des classiques.

S’il est logiquement fatigué qu’on lui parle régulièrement d’Axl Rose depuis des années, Slash doit tout de même parfois avoir l’impression d’entendre sa voix. Surtout quand, avec les musiciens de The Conspirators et son compère Myles Kennedy au chant, au timbre de voix assez similaire, le groupe reprend des classiques des Guns N’Roses comme «Nightrain», «Double Talkin’ Jive» ou «You Could Be Mine», acclamé par les fans, mercredi, à la Rockhal.

À l’automne dernier, Slash sortait avec ses acolytes son troisième album solo, «World On Fire». Tout un programme. Mais avec le musicien anglo-américain, on reste en terrain connu. Du riff puissant, des solos en pagailles, et un bon gros hard rock à l’ancienne. Et si la scénographie se veut sobre, sans fioritures, c’est parce que Slash préfère aller à l’essentiel, et abreuver son public de torrents de notes de guitares. À l’instar des solos monstrueux dont il nous gratifiait, notamment sur «Wicked Stone», extrait du dernier opus.

Les rockeurs prenaient un plaisir non feint, à l’image du bassiste Todd Kerns, en grande forme, qui faisait le show et s’emparait du micro sur «Dr Alibi» ou sur l’incontournable «Welcome To The Jungle». Le trio Slash-Myles Kennedy-Todd Kerns crevait l’écran, épaulé par un second guitariste plus discret mais pas moins talentueux. Chapeau haut de forme vissé sur sa célèbre chevelure, Slash naviguait comme un électron libre, régalant son public.