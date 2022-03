Sliimy: «Je ne fais rien de plus qu’être moi-même»

NANCY - La 36e édition du festival Nancy Jazz Pulsations propose des concerts très variés. Interview avec l'un des artistes présents, Sliimy.

L’essentiel: Révélé par le dynamique titre «Wake Up», votre album «Paint Your Face» laisse aussi une belle part à la mélancolie. Comment définissez-vous ce disque?

Sliimy: Je pense qu’il résume assez bien ma vie car lorsque j’étais plus jeune, je n’étais pas toujours joyeux. Cet album est une volonté de profiter des choses de la vie. Je veux m’amuser, je veux que cela soit ludique sans pour autant laisser de côté ce que j’ai vécu avant. Les paroles assez sombres en sont aussi le reflet et je n’avais donc pas envie d’occulter certaines parties de ma vie.

Dans votre vie actuelle, est-ce que certaines choses vous font souffrir ou vous énervent telles que la comparaison avec Mika par exemple?

J’y ai surtout beaucoup réfléchi. Nous faisons quand même des choses assez différentes donc je fais la part des choses, cela ne me dérange pas. J’ai juste envie que les gens écoutent l’album et découvrent ce qu’ils peuvent y ressentir. Je ne fais rien de plus qu’être moi-même.

Il est vrai qu’à l’écoute de vos albums respectifs, les comparaisons sont très limitées mais vous avez par contre des univers visuels très colorés. Est-ce quelque chose que vous avez travaillé pour affirmer votre identité artistique?

Malgré le fait que je ne sois pas toujours heureux, j’ai envie de couleurs, je dirais même que j’en ai besoin. Cela est très naturel car je pense que c’est ce qui me caractérise le plus. Je me sentirais mal dans quelque chose de fade. C’est aussi lié à ce que j’écoute. La musique inspire énormément la mode.

Votre voix est assez singulière. Comment la considérez-vous?

Je pense que toutes les voix sont des instruments. Je ne me rends pas vraiment compte de la voix que j’ai et j’essaie juste de m’amuser avec. J’ai pris des cours, j’ai fait du gospel et après, c’est tout un travail pour apprendre à l’écouter. J’étais encore incapable de m’écouter il y a cinq ans.

On retrouve des rythmes très différents dans votre disque. Comment avez-vous travaillé cet aspect?

J’avais envie d’expérimenter plusieurs genres. Il y a de la soul, de la pop, des sonorités pop-rock, des chansons plus douces… C’était important pour moi de montrer les différents sentiments que la musique m’inspire. Le fait d’aller dans plusieurs styles me permet de montrer mes différentes facettes et donc de ne pas m’enfermer dans quelque chose.

Pourquoi avez-vous fait un album en anglais?

J’ai vécu en France, j’ai grandi à Saint-Étienne, mais pour moi, l’anglais représente toute une culture que j’admire depuis mon plus jeune âge. Musicalement, j’ai toujours écouté beaucoup de choses anglo-saxonnes sans pour autant renier mes origines. C’était pour moi une façon de m’évader et Elton John, les Beatles… m’ont aidé à me sentir bien. La musique est pour moi liée à la langue anglaise et j’ai fait ce disque sans me poser de question à ce sujet. Écrire et chanter cet album en anglais s’est fait très naturellement.

Vous avez fait le tour du web avec votre version acoustique de «Womanizer» et vous avez assuré la première partie de Britney Spears. Qu’en retenez-vous?

C’était un beau clin d’œil car «Womanizer» a en effet bien marché sur le Net, notamment aux États-Unis, grâce à Perez Hilton. Faire la première partie de Britney Spears était assez drôle car nous avons des univers différents. Elle est arrivée avec un gros show à l’américaine alors que moi, je suis arrivé en acoustique. J’aime me lancer des défis. J’ai aussi fait la première partie de Katy Perry et c’est encore totalement autre chose. Les premières parties sont souvent dans la même lignée artistique que la tête d’affiche et je trouve cela dommage. Il faut prendre des risques et faire découvrir à un public des choses différentes.

Vous parliez de Perez Hilton dont vous êtes devenu l’une des premières signatures. Comment est née votre collaboration?

Il a mis sur son blog la vidéo de ma reprise acoustique de «Womanizer», il y a déjà plus de six mois, mais il ne m’a contacté qu’après avoir écouté l’album. Il parle des nouveaux artistes sur son blog et il organise notamment une tournée avec eux. Il a en effet monté son propre label. C’est assez généreux de sa part. Sa démarche et sa vision des choses m’ont touché et j’ai donc accepté de faire partie de cette aventure.

Vous avez fait votre coming-out. Est-ce une volonté d’être en quelque sorte un porte-drapeau?

Pas du tout. Je n’ai pas envie de parler au nom de tel groupe de personnes ou de telle cause. J’en parle un peu dans mes chansons car cela fait partie de moi mais cela ne va pas plus loin. Plusieurs personnes me posaient la question et j’ai répondu franchement. Je ne voyais pas la nécessité de tourner autour du pot pendant dix ans. Il faut vraiment dédramatiser les choses.

Avez-vous commencé à réfléchir au prochain album?

J’y pense mais je me dis que c’est peut-être encore un peu tôt. J’ai fait beaucoup de scènes depuis la sortie de l’album et j’y redécouvre les chansons. Le passage sur scène est une révélation, une source de plaisirs et j’y ai aussi trouvé la direction musicale que je souhaite prendre. J’aime changer et surprendre les gens