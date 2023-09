Slipknot: A bout physiquement, Corey Taylor songe à la retraite

Les tournées ont mis Corey Taylor, qui porte toujours un masque avec Slipknot, à genoux. J. Carlucci

Un des chanteurs de metal les plus connus de la planète va peut-être prochainement prendre sa retraite. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Corey Taylor, leader de Slipknot, dans une vidéo pour Rock Feed dans laquelle il se dit fatigué d’être constamment sur la route.

«Durant les tournées, j’ai des douleurs constantes. Faire ce que je fais à mon âge, c’est un putain de boulot», a soufflé celui qui fêtera ses 50 ans en décembre. L’Américain, qui tient aussi le micro (sans être masqué) du groupe Stone Sour, a rappelé qu’il avait déjà dit qu’il pensait tenir physiquement encore 5 ans, mais guère plus. Selon lui, tout est de plus en plus éprouvant.

En tournée, «il n'y a rien de sain»

«J’ai des kilomètres au compteur, aujourd’hui. C’est de plus en plus dur. Les gens ne le réalisent pas forcément, mais quand je marche sur scène, j’ai pratiquement une douleur constante au niveau des genoux et des pieds. D’ailleurs, j’ai de la goutte et ça remonte jusque dans mes articulations. Je ne suis plus aussi agile qu’avant. Je n’ai plus 35 ans. C’est difficile, même s’il y a des façons de faire des shows qui ne nécessitent pas d’être aussi fou qu’avant».

Le chanteur a aussi pointé l’hygiène de vie autour des tournées. «Il n’y a rien de sain. Le manque de sommeil et la malbouffe ont un impact sur ton bien-être. Tu manges de la merde, tu dors comme une merde et neuf fois sur dix tu joues comme une merde. Ce n’est pas ce que je veux», a-t-il affirmé, précisant que même pour un groupe du niveau de Slipknot la nourriture laissait à désirer. «Parfois, c’est un sandwich tout mou à minuit et demi».

Dans tous les cas, Slipknot, dont la carrière a commencé au milieu des années 1990, ira au terme de son tour de chant actuel. Il joue en ce moment aux États-Unis avant d’assurer, en novembre 2023, quelques dates au Royaume-Uni. Il défend sur scène son dernier album en date, «The End, So Far», sorti en septembre 2022.