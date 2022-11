Concert au Luxembourg : Slipknot va revenir à la Rockhal

Et Slipknot ne viendra pas les mains vides au Luxembourg. Le groupe a en effet un nouvel album, sorti le 30 septembre dernier, à défendre. «The End, So Far», dont est issu le single «The Dying Song (Time to Sing)» qui leur a permis de montrer «les nouveaux masques de la nouvelle ère Slipknot». D'autres singles, comme «Yen» et «The Chapeltown Rag» proviennent aussi de cet album.