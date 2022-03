Piratage : Smart TV et Chromecast hackés pour PewDiePie

Après s'être attaqués à des imprimantes, des hackers ont infiltré de nouveaux objets connectés pour afficher un message de soutien au célèbre youtubeur.

Des hackers ont forcé plus de 5 500 téléviseurs connectés et appareils Chromecast à diffuser un avertissement à la suite d'un piratage baptisé CastHack, rapporte Cnet, après le signalement de plusieurs victimes sur la plateforme Reddit. «Votre Chromecast/Smart TV est exposée à l'Internet public et expose des informations sensibles à votre sujet!», indiquait le message qui redirigeait les utilisateurs vers un site Internet pour en savoir plus sur le problème et le résoudre. «Vous devriez aussi vous abonner à PewDiePie», ajoutaient les hackers qui ont salué les victimes en signant de leurs pseudonymes HackerGiraffe et j3ws3r.