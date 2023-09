Smartwatch pour enfants, une bonne idée ?

Les montres connectées permettent de garder le contact entre parents et enfants (SMS, Appels, messages vocaux…) et d’établir une surveillance sur leur mobilité, pour plus de sécurité.

Une fois une carte SIM intégrée dans la montre, les appels peuvent être passés et reçus via le poignet, sans que l'enfant ne possède son propre téléphone portable. Avec les montres intelligentes pour enfants, l'accès à Internet est généralement impossible (selon programmation parentale) ce qui permet d'éviter les achats en ligne, le visionnage de contenus inappropriés et la transmission de données sensibles.

Les montres intelligentes pour enfants, c’est plus de sérénité pour les parents.

Ludiques, puissantes et personnelles à la fois

L’une des marques les plus connues et récompensées est sans conteste Xplora. Les montres intelligentes, comme celle proposée en exclusivité par Tango au Luxembourg, la Xplora X6Play, sont ludiques et puissantes à la fois! Les enfants profitent d'un processeur plus rapide, d'un écran plus net, d'un espace de stockage plus important et d'une caméra impressionnante sur cette toute nouvelle smartwatch, dite premium. Ils peuvent personnaliser leur montre Xplora comme jamais auparavant, avec plus de 3 400 combinaisons de couleurs sur les bracelets et les cadres grâce au concept Xplora Switch, mix & match.